Mel Jordão recorda a mãe com publicação emocionante

Mel Jordão partilhou esta quinta-feira, 13 de outubro, uma publicação carregada de emoção. A maquilhadora recordou a mãe que morreu há um ano.

A companheira de Diogo Piçarra publicou uma fotografia da progenitora com a sua filha Penélope.

“Há uns meses atrás sonhei contigo: dávamos um abraço, chorávamos as duas e no fim pedi-te desculpa por tudo ter acabado assim, ao que tu respondeste: Oh filha, ainda agora começou”, começou por escrever.

“Um ano sem ti e não houve um único dia em que visse as horas em capicua, um por do sol, uma flor e não dissesse: um beijo Mãe. São nestes pequenos momentos que te lembro, para que saibas que nunca me esqueço do privilégio que é viver e que esta vida é boa quase sempre”, continuou.

“Este foi o exato momento em que tu e a tua neta se conheceram e hoje ela sabe que a avó Ivone mora no céu e nos nossos corações. Te amo mãezinha enquanto vivermos, vives também”, rematou.