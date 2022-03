Melânia Gomes: “O início da amamentação foi tão atribulado”

Melânia Gomes abriu o livro sobre a amamentação nesta sua primeira experiencia na maternidade, deixando um conselho às mães.

A atriz recordou que, no início, teve algumas dificuldades para amamentar a filha, Mafalda. Porém, a situação melhorou e, agora, a atriz decidiu partilhar diversos “momentos reais” desta etapa com os fãs no Instagram.

“14 meses de amamentação sem fim à vista. Há um ano partilhei convosco as dificuldades que passei numa fase inicial da amamentação. Este ano partilho vários momentos reais deste acto de amor que é para mim amamentar. Por mim, a minha filha terá sempre maminha quando ela quiser, onde quiser, até ser bom para as duas. (Só me falta amamentar num barco). Como disse, o início da amamentação foi tão atribulado para mim que nunca pensei conseguir viver todos estes momentos, que estão aqui neste álbum. […]”, contou.

Com este desabafo, Melânia Gomes quer transmitir uma mensagem positiva às mães que querem dar de mamar aos seus bebés. “Não há leite fraco ou pouco leite, há bebés que ainda não sabem mamar, só isso”, acrescentou.

“São eles que estimulam a nossa produção, mas nós podemos ensiná-los a mamar. Por isso, se quiserem amamentar, como eu quis, mas tiverem dificuldades, não desistam e peçam ajuda! Há muitas saídas para este caminho, acreditem! E eventuais dificuldades económicas não são um obstáculo. Existem profissionais especializados em todo o lado, bem como linhas de apoio. E vale tudo a pena, porque não há mesmo melhor para os nossos bebés do que o nosso leite, seja durante o tempo que for!” rematou.

Esta primeira filha da atriz é fruto do relacionamento amoroso com Mário Redondo.

