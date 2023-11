Melania Gomes faz revelação: “Desenhei um órgão sexual masculino em mim”

À conversa com Júlia Pinheiro, na SIC, Melania Gomes voltou a falar sobre o abuso sexual de que foi vítima na infância.

Na tarde desta quinta-feira, 9 de novembro, Júlia Pinheiro recebeu como convidada Melania Gomes. Durante a conversa, a atriz reviveu as memórias dos abusos sexuais que sofreu enquanto criança.

“Todas as aproximações, tentativas e circunstâncias em que e aproximava eu estava sempre sozinha. Faz parte do perfil do abusador procurar quando a criança está sozinha. Eu não percebia nada do que se estava a passar. Tinha que me proteger”, contou Melania.

A atriz revela que contou a situação à mãe, mas nada foi feito. “A minha mãe foi mãe muito jovem, a minha tia mais velha era a matriarca. Havia um respeito e confiança e o conselho dela era para a minha mãe não fazer nada”, relembra.

Melania diz que se cruzou com a pessoa que a abusou “todos os anos”, mas que “nunca voltou a estar sozinha, nem em perigo”. “Eu acho que essa pessoa percebeu que escolheu mal a criança e se tentasse uma nova aproximação iria ser descoberta. Hoje, se eu soubesse o que sei, com ele vivo, tinha rebentado a bolha para a família, por uma questão de ser uma pessoa que pode fazer e faz de novo”.

A atriz confessa ainda que, em criança, fez uns desenhos que denunciavam o abuso. “Estava um órgão sexual masculino em mim, que eu desenhei”.