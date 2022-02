Melânia Gomes feliz com a aposta da Netflix em filmes portugueses

Melânia Gomes mostrou-se feliz com a aposta da Netflix em filmes portugueses. A atriz integra o elenco de dois dos projetos que vão estar disponíveis na plataforma de “streaming”.

A intérprete vê o seu trabalho chegar a uma das plataformas de “streaming” mais conhecidas do mundo com os filmes “Virados do Avesso” e “Os Maias”. No perfil de Instagram, a artista não escondeu o contentamento.

“Uma boa notícia para todos! A Netflix vai adquirir, pela primeira vez, conteúdos nacionais: dois filmes portugueses, ‘Virados do Avesso’ e ‘Os Maias’”, começou por partilhar na publicação.

“Ainda ontem recordava este filme que adorei fazer. Não há mesmo coincidências!” admitiu Melânia Gomes.

Recentemente, a atriz partilhou uma fotografia inédita da filha, Mafalda, poucos dias depois do nascimento. A publicação surgiu no dia de aniversário da mãe da intérprete, Carla.

Lembre-se que a pequena Mafalda é fruto do relacionamento amoroso de dez anos entre a artista e Mário Redondo.