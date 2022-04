Melânia Gomes partilha fotografia inédita da filha em recém-nascida

Melânia Gomes revelou nas redes sociais uma fotografia inédita da filha, Mafalda, poucos dias depois do nascimento.

Um ano depois do nascimento da primeira filha, em junho do ano passado, a atriz partilhou no próprio Instagram, esta sexta-feira, 12 de março, uma fotografia da bebé ainda em recém-nascida.

A publicação de Melânia Gomes foi partilhada para celebrar o aniversário da mãe da atriz, Carla. “Avó Carla, parabéns”, pode ler-se na fotografia, na qual surge com a bebé ao colo.

De recordar que Mafalda, de 11 meses, é fruto da relação entre Melânia Gomes e Mario Redondo, com quem está numa relação amorosa há dez anos.