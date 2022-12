Melânia Gomes partilha fotos da participação na novela “Sangue Oculto”

Melânia Gomes apanhou de surpresa o público ao partilhar nas redes sociais imagens das gravações da sua participação na novela “Sangue Oculto”, da SIC.

A atriz, de 38 anos, surpreendeu, no perfil da rede social Instagram, com fotografias nas quais surge vestida com a personagem “Sargento Silva”, que vai aparecer na trama da estação privada.

“E por esta ninguém estava à espera, pois não? Sargento Silva”, escreveu.

A atriz juntou-se a um elenco composto por Sara Matos, Luana Piovani, João Catarré, Renato Godinho, Mariana Pacheco, Ana Marta Ferreira, Carla Andrino, Sofia Alves, entre outros.

O primeiro episódio da novela “Sangue Oculto” foi transmitido a 19 de setembro, ocupando o lugar na grelha de “Lua de Mel”.