Melânia Gomes pede ajuda aos fãs face ao desafio da personal trainer

Melânia Gomes pediu ajuda aos seguidores para decidir se aceita ou não o desafio da personal trainer de ficar em melhor forma do que estava antes da gravidez.

A atriz, que deu à luz a primeira filha em maio de 2019, está indecisa perante o desafio lançado pela sua preparadora física: alcançar uma melhor silhueta do que tinha antes de ser mãe.

“Treino há muitos anos, com algumas pausas pelo meio, mas sem nunca parar. A sério comecei em 2009. E com esta senhora Cláudia estou há pelo menos três anos… Quase quatro!” começou por explicar a intérprete no Instagram.

A intérprete explicou, de seguida, o repto lançado: “E não é que ela me desafiou a fazer um plano de treino, para ficar em melhor forma do que estava antes de engravidar?”

Melânia Gomes pensou logo que era “impossível” numa altura em que só pode ter o acompanhado online e sem máquinas. No entanto, depois de se debruçar muito sobre o assunto, começou a ponderar.

“Depois fiquei a moer naquilo (que eu sou de moer…) e quero saber o que vocês acham? Aceito ou não o desafio?” rematou a atriz, que é mãe de Mafalda, fruto do relacionamento com Mário Redondo.