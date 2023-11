Melânia Gomes reencontra Noémia Costa: “20 anos depois de me ter estreado como atriz”

Foi há 20 anos que o caminho de Melânia Gomes e Noémia Costa se cruzou. As duas atrizes reencontraram-se duas décadas depois e assinalaram o momento.

Há duas décadas, Melânia Gomes estreou-se como atriz ao lado de Noémia Costa. As duas atrizes reencontraram-se agora, 20 anos depois, e, através das redes sociais, Melânia decidiu assinalar o momento.

“Quando gravei com a Noémia o ‘Hell’s Kitchen’ achei graça, porque estava a reencontrá-la 20 anos depois de me ter estreado como atriz com ela e também por escolha dela, no Teatro Maria Vitória no Parque Mayer”, recordou.

“Mas quando soube que íamos estar juntas no ‘Papel Principal’ e acima de tudo íamos fazer ‘A Casa da Aurora’, eu no papel de filha dela, então achei mesmo que só podia ser coisa do destino… Nada na vida é por acaso e eu não podia estar mais feliz. Obrigada, Noémia”, concluiu.