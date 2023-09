Melânia Gomes reencontra o primeiro professor de teatro

A “Casa Feliz” assinalou o regresso às aulas com a participação de Melânia Gomes, que reencontrou o seu primeiro professor de teatro.

As aulas já começaram. E o programa “Casa Feliz”, da SIC, assinalou esse regresso, com a participação de Melânia Gomes, que se juntou a Diana Chaves e João Baião. Durante o programa, a atriz reencontrou o seu primeiro professor de teatro e assinalou o momento nas redes sociais.

“Neste dia de regresso às aulas, tive a bonita surpresa de estar o meu primeiro ‘professor de teatro’, o meu primeiro encenador, que não imaginam o que me ofereceu…”, começou por escrever nas redes sociais.

“O grupo de teatro amador a que eu pertencia, ‘O Trapo’, estreou no Funchal aquela que seria a minha primeira peça de teatro e o momento oficial desse intercâmbio cultural foi assinalado com esta medalha e esta foto, que agora ele, me ofereceu…”, contou.

“O grupo de teatro já não existe, mas viveu sempre no meu coração. Obrigada, Dantas!”, terminou, agradecendo ao professor.