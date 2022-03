Melânia Gomes sofre no Porto longe da filha

A intérprete está em digressão nacional com a peça de teatro “Ding Dong”, que tem esgotado casas. O pior são as saudades da filha, Mafalda.

Ela não para. Depois de arrancar com algumas sessões esgotadas, o espetáculo “Ding Dong”, com Melânia Gomes e António Machado – que substituiu o lesionado João Didelet -, parou no Porto. Mas a atriz já sente saudades de estar com a filha, Mafalda.

“Não sei como vou sobreviver amanhã… Hoje estive fora uma manhã e início de tarde e já quase que morri de saudades…”, escreveu Melânia Gomes no perfil de Instagram.

“Esta vida é mesmo louca, amanhã vou finalmente poder dormir, porque vou estar sozinha no Porto, com o espetáculo em cena no Coliseu. Mas será que vou conseguir, ou vou acordar de hora a hora, 30/30min como tem sido a minha vida? Lol…”, brincou a atriz nas redes sociais.