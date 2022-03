Melão garante que está a preparar a filha para ser cantora: “Tem mesmo talento”

Melão garantiu, esta quinta-feira 10 de março, que está a preparar a filha, Yasmin, para se tornar numa cantora. “Tem mesmo talento e depois é muita gira”, afirmou.

Quando estava a conversar com os colegas no “Big Brother Famosos”, da TVI, o cantor afirmou que já está a trabalhar com a filha para que esta se torne numa estrela num mundo da música.

“Tem mesmo talento e depois é muita gira”, começou por dizer. “Estou a prepará-la a nível físico, estou a prepará-la psicologicamente. Ela está a ter aulas de dança, teve aulas de canto com o CC, faz ginásio”, acrescentou.

Os concorrentes ficaram rendidos à forma como Melão estava a falar da sua filha e o cantor foi mais longe. “A Yasmin tem um QI mesmo lá em cima, tem cinco a todas as disciplina”, rematou, sobre a filha, de 14 anos.