Melhor amigo de Cristiano Ronaldo já é pai

Ricardo Regufe revelou, através das redes sociais, que a família aumentou. A namorada do melhor amigo de Cristiano Ronaldo, Claudia Dinis, deu à luz uma menina.

A novidade foi anunciada por Ricardo Regufe, na conta de Instagram. Maria Caetana, a primeira filha em comum do casal, nasceu esta quarta-feira e já há fotografia da recém-nascida.

“12-02-2020 ficará registado como o dia mais feliz da minha vida! Foi a melhor prenda de aniversário que podia ter recebido”, confessou o melhor amigo do internacional português. “Obrigado, meu amor, por seres a mulher fantástica que és e pela nossa princesa linda”, rematou.

https://www.instagram.com/p/B8e_aKMKflL/

Recorde-se que Ricardo Regufe anunciou a gravidez da namorada no perfil de Instagram, em setembro do ano passado, com uma fotografia, na qual mostra a barriga de grávida da namorada, Cláudia Dinis.