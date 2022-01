A mensagem de Natal de William e Kate

O príncipe William de Inglaterra e a sua mulher, Kate, deixaram uma mensagem Natal para todas as pessoas que tiveram de passar este Natal sozinhos.

Os duques de Cambridge enviam todos os anos uma mensagem de Natal ao público. Este ano, o casal dirigiu toda a sua atenção para aqueles que viveram esta quadra festiva longe da família, que perderam um familiar ou que estão na luta da frente para cuidar dos outros.

“Neste Natal, os nossos pensamentos estão com aqueles que passam o dia de hoje sozinhos, aqueles que estão a sofrer a perda de um ente querido e aqueles na linha de frente, que de alguma forma estão a reunir a energia e a colocar as suas próprias vidas em risco para cuidar do resto de nós”, pode ler-se na nota divulgada nas redes sociais.

“Desejar-vos um Feliz Natal não faz sentido, por isso, desejamos um 2021 melhor”, concluíram.