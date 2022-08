Merche Romero confirma novo namoro e garante estar feliz

Merche Romero confirmou, esta quarta-feira, 17 de agosto, que está a viver um novo namoro. A comentadora da TVI garantiu estar feliz.

A apresentadora esteve no programa “Dois às 10” para comentar a atualidade do mundo dos famosos. No final da conversa com Cláudio Ramos sobre os boxers do príncipe Harry de Inglaterra, que estão a ser leiloados, a manequim revelou que está comprometida.

“Confesso que gosto mais com boxers, mas a pessoa com quem eu estou gosta mais de cuecas”, disse, apanhando de surpresa o comunicador.

“Mas é novo no teu coração? Nós conhecemo-lo?” perguntou o apresentador. “Mais ou menos novo”, disse Merche Romero.

Sobre se está feliz, a comentadora atirou: “Estou, não se nota?”