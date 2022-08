Merche Romero revela ter sofrido de violência doméstica: “Estava frágil”

Merche Romero revelou ter sofrido de violência doméstica durante o tempo que ficou fechada em casa devido à pandemia da covid-19.

A comentadora da TVI contou, no perfil de Instagram, detalhes do ex-relacionamento amoroso que manteve com um “sociopata”. “Estava sozinha, não tinha namorado e aproximou-se de mim uma pessoa que ia ver-me tocar”, começou por contar.

“Não vou estar a dizer nomes, não quero inclusive falar ao pormenor. Naquela fase estava frágil, vulnerável, com pouco trabalho, mas continuava na luta. Sempre fui de continuar a trabalhar naquilo que gosto e de reinventar-me”, prosseguiu.

Na altura, a apresentadora não se apaixonou logo pela pessoa, mas foi sendo conquistada aos poucos: “Confesso que não me apaixonei à primeira, a pessoa foi-se aproximando e foi-me conquistando, dizia-me coisas lindas, e nunca recebi nenhum sinal de que pudesse ser um burlão qualificado. A pessoa foi-se aproximando e eu fui sentindo-me apoiada”.

A profissional da TVI começou a reparar em determinados problemas quando foi viver com o ex-companheiro, pois este apresentava-se quase sempre com “muito dinheiro físico em mão” e inventava justificações.

“Questionei-o e ele disse-me que vinha de Espanha e tinha recebido um dinheiro, dava sempre uma grande volta, às vezes, nem me apercebia bem do que ele me contava. Até fechava os olhos porque depois partilhava isto com pessoas queridas minhas e diziam ‘lá estás tu a imaginar coisas’”, relatou.

Durante um ano e meio, Merche Romero lembrou que foi manipulada. Contudo, a comentadora acabou por ganhar coragem e sair de casa. “Manipulou-me durante este ano e meio. Conseguiu mudar, inclusive, mentiu à minha família a dizer que eu é que estava mal e falou com o meu irmão para me internarem”, revelou.

A também DJ fez queixa à polícia, garantindo que não teve medo do ex-namorado. “Sabia que, um dia mais tarde, tinha de tornar isto público. Enquanto estávamos todos a viver uma pandemia, eu, além da pandemia, vivi violência doméstica”, concluiu.

Atualmente, a comunicadora encontra-se numa relação amorosa há mais de um ano com Alexandre Silva, com quem manteve uma amizade por mais de 20 anos antes de dar início ao namoro.