Merche Romero sobre namorado: “Estou de coração cheio”

Depois de ter revelado a relação no matutino “Dois às 10”, na TVI, Merche Romero contou alguns detalhes do namoro no programa “Hora de Verão”, do mesmo canal.

A apresentadora falou sobre o seu novo namoro com Alexandre Silva no formato da estação privada, através de uma videochamada em direto.”Nós namoramos há cerca de um ano e qualquer coisa, já nos conhecemos há mais de 20 anos”, contou.

“Surgiu aqui uma amizade boa e bonita, acima de tudo acho que é isso que procuramos e, no amor, é isso que importa além de tudo o resto e de toda a química que possa existir”, acrescentou.

A também DJ referiu que “é um prazer” partilhar esta fase da sua vida com Alexandre Silva. A comunicadora falou ainda sobre a viagem que fez a Janeiro de Cima, em Castelo Branco, terra natal do companheiro.

“Ele é um excelente anfitrião, mostrou-me aqui os cantinhos onde cresceu, apresentou-me já a família. Tem sido maravilhoso, estou de coração cheio, porque realmente as pessoas lembram-se não da DJ, mas da apresentadora, e tem sido gratificante em todos os aspetos porque sinto-me amada por completo”, afirmou.