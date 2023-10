Meryl Streep viaja para Espanha para os Prémios Princesa das Astúrias

Meryl Streep é a vencedora do Prémio Princesa das Astúrias para as Artes e vai receber receber o galardão diretamente das mãos da princesa.

A atriz, de 74 anos, está hospedada no Hotel Reconquista, em Oviedo, uma vez que irá comparecer nos Prémios Princesa das Astúrias. Meryl Streep é a grande vencedora deste ano da categoria Artes e vai receber o galardão diretamente das mãos da princesa Leonor.

Esta quarta-feira, 18 de outubro, a estrela do filme “Mamma Mia” irá estar num colóquio com António Banderas, sob o mote “Sem Guião”, no qual Meryl irá falar sobre o percurso no cinema.

Recorde-se que os Prémios Princesa das Astúrias vão acontecer nesta sexta-feira, 20 de outubro, e reunirão toda a família real espanhola.