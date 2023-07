Messi de férias com a mulher e filhos nas Bahamas

Antes de voltar ao trabalho, no Inter Miami, Messi está a aproveitar umas férias nas Bahamas com a mulher e os filhos.

Messi está a caminho de Miami. Depois do FC Barcelona e do Paris Saint-Germain, o jogador argentino vai para os Estados Unidos, onde integrará a equipa do Inter Miami.

Porém, antes de voltar ao trabalho, o futebolista está a aproveitar umas férias num destino paradisíaco. Messi está com a família, mulher e filhos, nas Bahamas, a descansar e a aproveitar os banhos de sol, de mar e piscina.

Nas redes sociais, tanto o jogador argentino como a sua mulher, Antonela Roccuzzo, publicaram registos dos momentos passados em família.

O futebolista partilhou um retrato de família, no qual todos estão sorridentes, e também uma fotografia com a sua amada. Na legenda, escreveu: “Sempre assim. Família”.

Já Antonela mostrou uma imagem onde ela e o marido aparecem a caminhar pela areia da praia. “Paraíso”, lê-se na legenda.

Messi e Antonela casaram-se em 2017. O casal tem três filhos em comum: Thiago, de 11 anos, Mateo, de sete anos, e Ciro, de cinco anos.