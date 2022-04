Mia Rose admite que foi traída: “Já aprendi muito”

Mia Rose admitiu que foi traída num ex-relacionamento, mas que já não se considera “ingénua”.

A cantora, de 33 anos, revelou detalhes sobre a parte pessoal, no podcast “Prisão Preventiva”, e admitiu que já foi traída, destacando que devia de existir uma lei para a infidelidade.

“Acho que há muitas pessoas que vão concordar comigo. Acho que esta lei devia existir”, referiu.

“Já tive uma experiência em que uma amiga veio falar-me de uma traição. Tinham-lhe contado que a pessoa com quem estava tinha-me traído. Aconteceu numa discoteca à frente de toda a gente. Quando o confrontei, ele disse: ‘Isso nunca aconteceu’. Ele disse que nunca aconteceu até ao fim e a conversa já tinha voltado várias vezes. Só depois de termos acabado é que ele teve a coragem de me dizer: ‘Sim, aconteceu’”, contou, sem revelar a identidade do ex-namorado em questão.

“Já aprendi muito”, acrescentou ainda, afirmando que já não se considera “ingénua”.

Mia Rose terminou recentemente o casamento com Miguel Cristovinho, vocalista da banda D.A.M.A. O ex-casal tem um filho em comum, Mateus, de três anos.