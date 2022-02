Mia Rose aproveita bom tempo em biquíni… e fãs elogiam

Mia Rose aproveitou o bom tempo que se faz sentir em Portugal, esta terça-feira, para vestir o biquíni e apanhar banhos de sol. A cantora recebeu diversos elogios dos fãs.

A também influenciadora digital, de 32 anos, esteve de tarde a colocar o bronze em dia, por isso, deixou-se fotografar para as redes sociais. No perfil de Instagram, Mia Rose escreveu em italiano “dolce far niente”.

Na secção de comentários, diversos internautas reagiram à publicação da companheira de Miguel Cristovinho da banda D.A.M.A. “Lindona”, “Arrasas fácil” e “Uau” servem a título de exemplo.

Mia Rose é casada com Miguel Cristovinho, com quem tem um filho em comum, Mateus. Recorde-se que, em janeiro, antes da pandemia mundial, os dois viajaram sozinhos até à Rússia.

