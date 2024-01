Mia Rose começa o ano doente: “2024 não começou como imaginei”

O frio tem trazido ondas de doença. Mia Rose foi apanha pela maré e iniciou o ano adoentada, como revelou.

As baixas temperaturas combinadas com os dias de chuva trouxeram uma nuvem de doenças, que tem deixado os hospitais em Portugal a “rebentar pelas costuras”. Quem foi apanhada pela onda das doenças foi Mia Rose, que revelou ter começado o ano com a saúde mais frágil.

“2024 não começou como imaginei. Passei a semana mais calma, porque também me calhou a senha da doença, mas já estou medicada e a recuperar”, começou por contar nas redes sociais.

“Mesmo assim, não poderia sentir-me mais abençoada e amada. Este será um ano incrível e mal posso esperar para partilhar isso convosco”, disse, acrescentando que a última semana foi mais “resguardada, mas sempre cheia de amor”.