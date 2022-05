Mia Rose posa em topless durante as férias em Marbella

Mia Rose deixou-se fotografar, esta quarta-feira, 25 de maio, em topless, junto ao mar de Marbella, Espanha. A cantora partilhou o resultado nas redes sociais.

A artista, de 34 anos, fez as malas e viajou até território espanhol para desfrutar de uns dias de descanso com duas amigas. No perfil de Instagram, a intérprete partilhou vários momentos.

Depois de ter publicado uma fotografia em biquíni no “feed”, Mia Rose surpreendeu ao partilhar no InstaStories um vídeo no qual aparece de costas sem a parte de cima do biquíni.

Desde que chegou à cidade espanhola, a cantora aproveitou para apanhar banhos de sol, passear na praia, provar a gastronomia local e divertir-se com as amigas, tal como mostrou nas redes sociais.

No final de abril, a artista celebrou o aniversário do filho, Mateus, fruto do relacionamento terminado com Miguel Cristovinho: “O dia em que nasceste foi o melhor dia da minha vida e todos os dias desde então têm sido uma bênção contigo nele. Tenho muito orgulho em ser tua mãe”.

A intérprete e o cantor dos D.A.M.A anunciaram em julho de 2020 que o casamento de três anos tinha chegado ao fim. “Olá a todos, gostávamos de partilhar convosco que o Miguel e eu já não estamos juntos enquanto casal”, partilhou, na altura.

Mais tarde, Mia Rose explicou que, depois da separação, sempre colocou o filho em primeiro lugar. “Pus o meu filho sempre em primeiro lugar e faço tudo pela felicidade dele”, assegurou a cantora.