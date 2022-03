Mia Rose faz mudança de visual

Mia Rose fez uma mudança de visual e mostrou-se com um corte de cabelo mais curto do que aquele com que o público está acostumado a vê-la.

A cantora e influenciadora digital cortou o cabelo acima dos ombros e revelou o resultado final na conta oficial de Instagram.

“Há qualquer coisa nas mulheres de cabelo curto que grita poder!”, escreveu Mia Rose na legenda da fotografia.

https://www.instagram.com/p/B8OhtkxpWVK/

A mudança de visual acontece semanas depois de Mia Rose embarcar com o marido, Miguel Cristovinho, na primeira viagem de 2020 até à Rússia.

Recorde-se que o casal subiu ao altar no dia 29 de setembro de 2017, na Quinta da Grilla, em Alenquer e tem um filho em comum, Mateus, de um ano.

