Mia Rose abre o livro sobre o fim da relação com Miguel Cristovinho

Mia Rose abriu o livro sobre o fim do casamento com Miguel Cristovinho. A cantora revelou ainda como vai ser gerida a guarda do filho de ambos, Mateus.

Depois de ter anunciado no Instagram que já não está com o intérprete dos D.A.M.A, a artista esteve no programa “Você na TV!” a cantar a sua nova música. Após a atuação, Mia Rose conversou com Manuel Luís Goucha.

“Já tenho uma carreira musical e sempre fui muito acarinhada. Também fomos muito acarinhados como casal, achámos que fazia sentido sermos nós a comunicar fim da nossa história”, explicou.

“Quando casei, casei para a vida. Mas às vezes as coisas não acontecem como queremos. Estou focada em ser mãe. Vamos fazer guarda partilhada até o Mateus ter 18 anos”, acrescentou a cantora, que se casou em 2017, depois de três anos de namoro com Miguel Cristovinho.

