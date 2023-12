Mia Rose mostra-se com o filho e namorado a assistir peça de Miguel Cristovinho

Este final de semana, Mia Rose, acompanhada do novo namorado, levou o filho a ver “Peter Pan no Gelo”, peça que integra o “ex” Miguel Cristovinho no elenco.

Mia Rose aproveitou este final de semana para realizar planos em “família”. A cantora levou o filho, Mateus, acompanhada do novo namorado para assistir à peça “Peter Pan no Gelo”, como mostrou nas redes sociais.

O musical conta com Miguel Cristovinho, membro dos D.A.M.A e pai de Mateus no elenco, a interpretar o papel de “Capitão Gancho”.

“O capitão Gancho acabou o espetáculo em grande com a sua criança preferida”, escreveu a artista ao partilhar uma fotografia do cantor em palco.

Mia ainda deixou a sua recomendação do espetáculo como um “programa perfeito para toda a família”.

De relembrar que o namoro de Mia Rose veio a público recentemente, quando a cantora, através do Tik Tok, apresentou o novo namorado, apesar de a identidade não ter sido revelada.