Mia Rose aproveita para passear com o filho na praia

Mia Rose aproveitou o tempo livre para passar na praia com Mateus. A cantora partilhou o momento entre mãe e filho nas redes sociais.

Depois de ter terminado o casamento com Miguel Cristovinho, a cantora tem dedicado o seu tempo ao trabalho e a estar com o filho, Mateus, tal como se pode verificar pelo Instagram.

Esta quarta-feira, 3 de março, a também influenciadora digital passeou na praia com o pequeno Mateus. “Tu e Eu”, escreveu a artista na legenda e uma foto em que os dois surgem sentados na areia.

Aquando do anúncio do final do matrimónio, que durou três anos, Mia Rose e Miguel Cristovinho deixaram uma mensagem nas redes sociais.

“Gostávamos de partilhar convosco que o Miguel e eu já não estamos juntos enquanto casal. O nosso filho Mateus, fruto da nossa relação, é e será a coisa mais importante das nossas vidas. Gostávamos que respeitassem a nossa privacidade”, escreveu, na altura.