Mia Rose pede ajuda para encontrar rapaz que viu em Paris

Mia Rose fez uma publicação um tanto ou quanto diferente do habitual. A “influencer” publicou um vídeo no qual pede ajuda para encontrar um “rapaz fofo”.

A também cantora partilhou um vídeo de uma entrevista a Iva Lamarão, durante um evento da Calzedonia, em Paris, no qual aparece um rapaz.

“Recebi tantas mensagens sobre este rapaz fofo atrás de mim no evento de ontem à noite. A única coisa que sei é que na noite passada estava em Paris. Ajudem-me a encontrá-lo”, escreveu.

Recorde-se que, recentemente, Mia Rose fez um desabafo sobre as mudanças no seu corpo após o pós-parto. “Em 2018 fui mãe, a maior e melhor aventura da minha vida. Mas o meu corpo mudou como nunca achei que pudesse mudar. Olhava-me ao espelho e não me reconhecia e para ter um corpo ‘parecido’ com o que tinha antes tinha de me esforçar o dobro no ginásio e controlar ainda mais a alimentação”, disse.