Mia Rose posa nua. Cantora partilhou o momento nas redes sociais

Mia Rose recorreu às redes sociais para partilhar algumas fotografias ousadas. A cantora posou nua durante as férias na Sicília, Itália.

A cantora Mia Rose recorreu às redes sociais para partilhar algumas fotografias ousadas. Completamente nua, a artista surge, nas imagens a preto e branco, de forma descontraída e escreveu: “O Mogli em mim”, referindo-se à personagem Mogli, de “O Livro da Selva”.

Na caixa de comentários, os fãs deixaram vários elogios. “A minha Mogli”, “Mais fotografias, por favor” e “Gata, gata, gata” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que a cantora e o ex-companheiro, Miguel Cristovinho, têm um filho em comum, Mateus.

No início do ano, Mia relembrou a separação: “No dia do meu divórcio cheguei a casa, [peguei num] copo de vinho e escrevi tudo. ‘Hoje fiz isto, o que senti foi isto, o que aprendi foi isto’. Entreguei-me ao processo de uma morte. O divórcio é um luto. Graças a Deus estamos muito bem resolvidos, mas dói muito”, contou.