Mia Rose revela destino da primeira viagem do ano

Mia Rose escolheu Moscovo, na Rússia, como destino para a primeira viagem de 2020 com o marido, Miguel Cristovinho.

O casal embarcou na viagem inaugural do ano e aterrou no primeiro destino, na segunda-feira, e, nas redes sociais, já revelou as primeiras fotografias.

“Boneca Russa”, lê-se na descrição de uma sequência de fotografias publicadas no Instagram de Mia Rose, na qual surge com a Catedral de São Basílio como plano de fundo.

https://www.instagram.com/p/B6_JqWXp9nB/

Já o vocalista dos D.A.M.A optou por assinalar a chegada à cidade com uma fotografia em casal e uma dedicatória romântica. “O que é que ela tem que me tem”, escreveu.

https://www.instagram.com/p/B6_IPvWhfWC/

Recorde-se que o casal subiu ao altar no dia 29 de setembro de 2017, na Quinta da Grilla, em Alenquer e tem um filho em comum, Mateus, de um ano.

