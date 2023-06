Michael Fassbender sofre acidente aparatoso durante corrida em França

O ator Michael Fassbender, que está a viver em Portugal há cerca de cinco anos, sofreu um acidente na corrida do 24 Horas de Le Mans, em França.

Michael Fassbender, ator indicado para o Oscar por duas vezes, protagonizou um aparatoso acidente durante a corrida do 24 Horas de Le Mans, em França.

Enquanto competia na categoria de amador, Fassbender perdeu o controlo do carro em que seguia e bateu contra um muro e as imagens do aparatoso acidente foram divulgadas nas redes sociais.

Embora o veículo tenha ficado destruído e Fassbender impossibilitado de regressar à prova, uma vez que foi desqualificado, o ator não sofreu ferimentos.

Michael, juntamente com a namorada, Alicia Vikander, comprou uma casa em Lisboa há cerca de cinco anos.