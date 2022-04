Michelle Obama revela imagem inédita do casamento com Barack Obama

Depois de 28 anos de matrimónio, a antiga primeira-dama dos Estados Unidos, recordou o casamento com Barack Obama e revelou nas redes sociais uma fotografia inédita.

Michelle Obama partilhou na própria conta no Instagram um registo divertido e nunca antes visto do casamento com o ex-presidente norte-americano, uma cerimónia que decorreu em outubro de 1992, na Trinity United Church of Christ, em Chicago.

Recorde-se que o casal tem duas filhas em comum, Malia, de 22 anos, e Sasha, de 19. Obama foi presidente dos EUA, de 2009 a 2017, e, durante esse período, o casal nunca escondeu a admiração mútua.

LEIA TAMBÉM: