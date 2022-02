Mick Rock, fotógrafo que eternizou o rock n’roll, morreu aos 72 anos

Mick Rock ficou conhecido por fotografar os bastidores do rock n’roll dos anos 70 perdeu a vida nesta quinta-feira, 18 de novembro.

O fotógrafo ficou conhecido por retratar várias bandas e músicos de rock. Queen, David Bowie ou Lou Reed são alguns dos vários nomes que ficaram para sempre eternizados pela lente de Mick Rock.

A notícia da morte do artista foi confirmada na conta de Twitter oficial do fotógrafo.

“O nosso querido Mick Rock, que foi um dissidente psicadélico, acaba de entrar na viagem Junguiana para o outro lado. Os que tiveram o prazer de viver na mesma órbita dele sabem que o Mick sempre foi muito mais do que ‘o homem que fotografou os anos 70’. Foi um poeta da fotografia, uma verdadeira força da natureza que passou a vida a fazer exatamente o que amava, sempre no seu estilo escandaloso e encantador”, pode-se ler na publicação.

Apesar de ser mais conhecido pelo trabalho que desenvolveu na década de 70, Mick Rock continuava a trabalhar até aos dias de hoje e, nos últimos anos, fez exposições e vários livros antológicos.

“The Rise of David Bowie, 1972–1973” (2016), “Debbie Harry and Blondie: Picture This” (2013) e “Classic Queen” (2007) são alguns exemplos. No cinema foi responsável pelas fotografias de produção e rodagem do filme de culto “Shortbus” (2006), de John Cameron Mitchell, além de outras participações.