Mickael Carreira goza com o corte de cabelo de Carolina Carvalho

Mickael Carreira gozou com o novo corte de cabelo da namorada do irmão David, Carolina Carvalho, comparando-o ao do antigo jogador do Benfica Fernando Chalana.

O intérprete foi almoçar ao Amoreiras Shopping Center, em Lisboa, com Laura Figueiredo, e a cunhada Carolina Carvalho. Enquanto estavam sentados, o artista fez piadas com o “look” da atriz da SIC.

“Malta, vim aqui almoçar às Amoreiras e encontrei o Chalana. Como é que é, meu puto?” brincou Mickael Carreira no perfil de Instagram. Rapidamente, a companheira do cantor saiu em defesa de Carolina: “Tu és mau!”

Por sua vez, no respetivo perfil da rede social, a namorada de David Carreira prometeu ao filho mais velho de Tony Carreira que se vai vingar. “Vai ter vingança em breve!” escreveu, no InstaStories.

