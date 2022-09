Mickael Carreira confrontado sobre a “ex” Luciana Abreu: “Foi há tantos anos”

Mickael Carreira foi confrontado sobre a antiga relação amorosa que manteve com Luciana Abreu. O cantor “fugiu” à pergunta.

O intérprete, de 36 anos, foi convidado do programa “As Três da Manhã”. Durante a conversa com Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves, o artista acabou por ser questionado sobre o antigo namoro com a atriz.

“Próxima pergunta”, respondeu, prontamente, o filho mais velho de Tony Carreira. “Isto já foi há tantos anos”, acrescentou.

Atualmente, Mickael Carreira mantém um relacionamento amoroso de longa data com a companheira, Laura Figueiredo. Lembre-se que o casal tem uma filha em comum, Beatriz, de cinco anos.

O cantor esteve com a família, recentemente, no Gerês a desfrutar de uns dias de férias, antes de dar um concerto nas Festas de Corroios. “Obrigada, Gerês, estávamos a precisar da tua riqueza”, salientou a namorada do intérprete.