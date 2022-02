Mickael Carreira e Laura Figueiredo aventuram-se em projeto de jóias

Mickael Carreira e Laura Figueiredo aventuraram-se num projeto em conjunto longe da música de a apresentação. O casal lançou a sua primeira coleção de jóias.

Para celebrar o Dia dos Namorados, que se assinala a 14 de fevereiro, o artista e a apresentadora prepararam uma coleção de jóias inspiradas no amor que encontraram.

“Encontrei o amor em ti. Todos os dias são importantes para partilhar o amor que sentimos e presentear a nossa melhor metade para que se sinta verdadeiramente especial”, começou por escrever o casal nos respetivos perfis de Instagram.

Mickael Carreira e Laura Figueiredo colocaram um Santo António em cada item. “Uma jóia é sempre algo eterno e com imenso simbolismo. O Santo António presente em todas as peças como santo casamenteiro, protetor dos apaixonados, num escapulário com detalhes em zircónias de uma beleza única”, descreveram.

Os dois mantêm uma relação amorosa há dez anos. Lembre-se que o cantor e a comunicadora têm uma filha em comum, Beatriz.