Mickael Carreira e Laura Figueiredo viajam para Paris com a filha

Mickael Carreira, a namorada, Laura Figueiredo e a filha, Beatriz, viajaram para Paris um dia depois de o intérprete ter participado no concerto do irmão, David Carreira.

Depois do trabalho, o descanso. Apenas um dia depois de ter participado no concerto do irmão, David Carreira, no Coliseu de Lisboa, Mickael Carreira viajou para Paris e levou a mulher, Laura Figueiredo e a filha, Beatriz.

“O melhor beijo do mundo”, descreveu o artista para qualificar um momento carinhoso entre pai e filha na capital francesa, com a Torre Eiffel como pano de fundo.

“Amores da vida”, reagiu Laura Figueiredo, que acrescentou: “Estava a sonhar com esta viagem. Paris e eles é só perfeito!”, resumiu a ex-apresentadora.

Sobre o concerto do lado de David Carreira, em Lisboa, Mickael Carreira mostrou-se orgulhoso: “Ontem foi uma noite muito especial por ter estado a teu lado durante aquelas quatro músicas. Dos momentos mais bonitos que tive em palco até hoje!

Obrigado, Coliseu de Lisboa”.