Mickael Carreira fala sobre o peso do apelido para a filha e um segundo bebé

Mickael Carreira falou sobre o medo que tem do impacto que o apelido possa ter na filha. O cantor abordou ainda a possibilidade de um segundo filho.

O cantor sentou-se à conversa com Laura Figueiredo no programa “Laura Vamo Que Vamo”, do YouTube. Durante a entrevista, o intérprete desabafou sobre o peso que o nome Carreira pode ter na filha.

“Quando tens um apelido como é o caso do nosso que tem o seu peso acabas sempre, principalmente na escola – e todos nós passamos por isso – por sentir… não diria que é preconceito, mas é ser o filho de”, frisou.

“A Bia inevitavelmente vai passar por isso e acredito que vai torná-la mais forte. Porque eu acho que a Bia – sou um pai babado e somos uns pais babados – é uma criança muito especial. Ela tem muita força. Tenho a certeza absoluta que ela vai ultrapassar isso”, acrescentou.

Sobre segundo um filho, a mulher do artista, Laura Figueiredo, garantiu que o casal tem vontade de aumentar a família mas não para já: “Temos vontade que isso aconteça quando. Não estou grávida, porém uma coisa que já pensei e nunca falámos sobre isso. Se tivermos um segundo filho, quando foi da Bia nós quisemos resguardar a gravidez e isso eu sei que faremos numa próxima, agora quisemos também não apresentá-la logo e expô-la publicamente”.

O artista mostrou-se de acordo com a companheira. “Tendo um segundo filho, faria as coisas da mesma forma. Nisso estamos em sintonia”, afirmou, em jeito de conclusão.