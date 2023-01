Mickael Carreira mostra-se ousado ao posar só com toalha

Mickael Carreira surpreendeu os seus seguidores ao mostra-se de forma mais ousada que o habitual.

O filho mais velho de Tony Carreira recorreu ao seu perfil de Instagram para partilhar uma imagem sua em que surge apenas com uma toalha.

Como legenda o intérprete escreveu apenas “boa noite” seguido de um emoji com um coração.

Na secção de comentários foram várias as mensagens deixadas pelos internautas. Destaque para as palavras da sua companheira, Laura Figueiredo: “Ai papai” com vários emojis em forma de chama.

Recorde-se que Mickael Carreira e Laura Figueiredo são pais de uma menina, Beatriz.