Mickael Carreira recorda fim de namoro com Luciana Abreu: “Pior tampa”

Questionado sobre a “pior tampa” que recebeu, Mickael Carreira relembrou o namoro com Luciana Abreu.

A promover o seu novo tema “Caladinho”, Mickael Carreira foi um dos convidados do programa “Três da Manhã”. Durante a conversa, Inês Lopes Gonçalves questionou o cantor: “Qual foi a pior tampa que levaste na vida?”.

O artista, por sua vez, respondeu: “A pior tampa… Eu comecei (a namorar) com 20 anos e, na altura, até foi público, eu namorava com a Luciana Abreu”, começou por dizer, relembrando a relação com a apresentadora entre 2007 e 2008.

“Quando nós acabámos, para mim aquilo foi um bocadinho… abalou um bocadinho, mas depois passou-me”, acrescentou.

De relembrar que Mickael Carreira atualmente está com Laura Figueiredo, relação que mantém há mais de uma década e que resultou em dois filhos: Beatriz e Gabriel.