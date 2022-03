Mickael Carreira sobre Sara Carreira: “A voz da minha irmã será sempre única e especial”

Mickael Carreira destacou, esta quinta-feira, 25 de novembro, o novo álbum de Sara Carreira, “A Minha História”.

O cantor, de 35 anos, recorreu ao perfil de Instagram para promover o lançamento do disco e escrever algumas palavras de afeto para a sua irmã, que perdeu a vida há cerca de um ano num acidente de viação.

“A voz da minha irmã será sempre única e especial”, começou por escrever.

“É lançado o disco na FNAC com o objetivo de ajudar o trabalho que está a ser feito pela Associação Sara Carreira. A missão é nobre e só posso agradecer a todos os que de alguma forma já ajudaram”, rematou.

Recorde-se que Mickael Carreira não foi o único a assinalar o lançamento do álbum da irmã; também o pai, Tony Carreira, a mãe, Fernanda Antunes, e a cunhada, Carolina Carvalho, o fizeram.

“Sempre que acreditamos, a magia volta a acontecer”, escreveu o progenitor.

Já Fernanda Antunes disse: “Respiro e vivo com o pensamento na minha filha. Tudo o que faço hoje em dia é para a deixar orgulhosa e para fazer tudo aquilo que ela não teve oportunidade de fazer. Este é mais um sonho dela… que agora pode ser vosso. Feito com muito amor e com um propósito superior a todos nós, ajudar quem precisa”.

Recorde-se que o novo trabalho de Sara Carreira conta com uma reedição do tema “Leva-me Contigo”, na voz de mais de 30 artistas.