Mickael Carreira surpreende irmão em dia de aniversário

David Carreira completou 31 anos e foi surpreendido pelo irmão mais velho, Mickael Carreira, que se apresentou em palco de surpresa.

O momento em que Mickael Carreira sobe a palco para surpreender o irmão mais novo foi partilhado nas redes sociais do mesmo.

“Ontem à meia-noite surpreendi o meu irmão em palco no dia de aniversário. Vou guardar para sempre na minha memória a reação do David Carreira quando me viu. Foi incrível cantar esta nova música contigo, mais uma vez. Este vídeo é muito especial. Parabéns, Dudu! Sempre juntos”, escreveu Mickael.

Os irmãos Carreira cantaram o tema “Tempo de Seguir”. Na secção de comentários foram vários os elogios que se seguiram. Destaque para o comentário de Cuca Roseta: “Opah que lindos!”.