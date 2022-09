Miguel Azevedo emociona-se, em direto, com testemunho das filhas

Miguel Azevedo emocionou-se, em direto, com um testemunho das filhas emitido durante a sua participação no programa “Júlia”, da SIC.

O cantor conversou com Ana Marques, que substituiu Júlia Pinheiro no programa das tardes do terceiro canal. Durante a emissão, o artista recebeu o vídeo das filhas e ficou em lágrimas.

“Assim matas-me… não há muito a dizer, é a minha base, é algo que é meu e tens aqui a prova de que eles só me querem ao lado deles e é a pura das realidades”, disse, após ver o testemunho.

Antes do vídeo, o intérprete tinha assumido que o seu maior objetivo enquanto pai é que exista união entre os filhos. “O meu maior papel enquanto pai, e será a coisa que eu mais defendo, é a união dos meus filhos”, frisou.

“O meu objetivo é que haja uma união e um afeto entre irmãos, independentemente de eu ter dois filhos de uma mãe e dois de outra, eles são todos meus filhos e não há cá ‘meios irmãos”, concluiu.

Miguel Azevedo é pai de Matilde e Leonor, que nasceram durante um relacionamento antigo, e Noa e Gabriel, fruto da relação terminada com Tatiana Lopes.