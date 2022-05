Miguel Azevedo pede em casamento a namorada: “Ela disse que sim”

Miguel Azevedo pediu em casamento a namorada, Tatiana Lopes, depois de terem saltado de paraquedas. O cantor partilhou a boa-nova com os seguidores.

O ex-concorrente do “Big Brother Famosos” (TVI) vai casar-se com a companheira, com quem tem uma filha e um filho. No perfil de Instagram, o artista publicou uma fotografia da noiva com o anel.

“Ela disse que sim”, escreveu o cantor.

Também Tatiana Lopes se manifestou nas redes sociais, mostrando-se radiante com o pedido de casamento.

“Quando eu pensava que tinha sido surpreendida com um salto de paraquedas, uma aventura a dois, eis que a maior surpresa estava em terra. Após 4500m de altitude… Uma faixa, um anel e o amor da minha vida!” contou.