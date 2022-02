Miguel Coimbra testa positivo à Covid-19 e restantes membros dos D.A.M.A estão de quarentena

Miguel Coimbra testou positivo à Covid-19. O cantor alertou as pessoas com quem esteve e, por isso, os colegas da banda D.A.M.A, Miguel Cristovinho e Francisco Maria, estão de quarentena em casa.

O intérprete de uma das bandas mais mediáticas da atualidade em Portugal começou por sentir sintomas de rinite alérgica que, habitualmente, tem nesta altura do ano. Porém, os sintomas pioraram e fez o teste à Covid-19. O resultado veio positivo.

“Olá pessoal! Na passada terça-feira tive sintomas de rinite alérgica/asma, que costumo ter nesta altura do ano. Entretanto, esses sintomas pioraram e decidi fazer teste à Covid-19, que deu positivo”, começou por contar no Instastories, do Instagram.

O artista garantiu que tomou as “devidas precauções” e avisou “de imediato as autoridades de saúde” e as pessoas com quem esteve em contacto. “Eu e os meus colegas de banda estamos, neste momento, de quarentena nas respetivas casas”, prosseguiu Miguel Coimbra.

O namorado da atriz e youtuber Angie Costa deixou ainda um apelo aos seguidores: “Malta, isto é à séria! Não desvalorizem. Protejam-se e protejam os vossos. Beijos e abraços a todos. Stay safe!”

