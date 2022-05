Miguel Costa celebra 50 anos do Teatro da Comuna

O ator Miguel Costa celebrou neste sábado os 50 anos do Teatro da Comuna, em Lisboa, com diversos agradecimentos especiais.

O Teatro da Comuna, em Lisboa, celebra 50 anos e, entre as mensagens de parabéns de diversos atores, Miguel Costa destacou o papel do espaço no seu crescimento profissional.

“O Teatro da Comuna faz 50 anos! Uma família para mim, onde eu sonhava estudar, e trabalhar. Tive essa sorte. Um privilégio”, começou por escrever nas redes sociais.

“Agradeço do fundo do coração ao meu querido Ti João (o nosso Mestre João Mota) ao @hugofranco , ao Carlos Paulo, Kiko, Rosario, Miguel Sermão, Renato, João Tempera, Álvaro Correia, Vítor, todos os mestres com quem tive a oportunidade de aprender”.

“Guardo e guardarei sempre A Comuna no meu coração. Parabéns por estes 50 anos de história, e que venham muitos mais!”, concluiu o apresentador das manhãs da SIC.