Miguel Costa e Joana Marques juntam-se para projeto

Miguel Costa e Joana Marques juntaram-se para um novo projeto em comum relacionado com o Euro 2020.

O ator e a humorista serão os dois rostos da marca Betway nas próximas semanas, para promover diferentes conteúdos relacionados com o Euro 2020, como entrevistas a algumas figuras do futebol.

Miguel Costa já apresentou a primeira entrevista, trasmitida na passada sexta-feira, com um dos Campeões Europeus portugueses William Carvalho, que irá, neste campeonato, tentar reconquistar o título inédito alcançado em 2016.

Já a Joana Marques cabe a promoção do Euro 2020 através de publicações no Instagram, nas quais irá partilhar curiosidades com os seguidores.

A Betway é uma das principais plataformas de apostas desportivas online, se que caracteriza “pela variedade de desportos e tipos de apostas que oferece e pela simplicidade da sua interface”.