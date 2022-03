Miguel Costa elogia amiga Carolina Patrocínio: “A admiração por ti é gigante”

Miguel Costa elogiou, esta quarta-feira, 3 de março, a amiga Carolina Patrocínio, revelando que os dois se conhecem há vários anos.

O ator esteve em casa da apresentadora para fazer uma entrevista para a SIC. No final do dia, no perfil de Instagram, o intérprete agradeceu a disponibilidade da comunicadora para gravar, tecendo diversos elogios.

“Conheço a Carolina há muitos anos, porque alguns dos seus primos são dos meus melhores amigos. Com os valores certos, tem feito o seu caminho de forma brilhante”, começou por escrever.

“Quem trabalha com a Carolina conhece bem o profissionalismo exemplar, o talento. Construiu a família linda, com uma pessoa de quem gosto muito, o Bifinhos Gonçalo Uva. Hoje invertemos os papéis e tivemos o privilégio de conhecer um pouco melhor a Carolina Patrocínio”, prosseguiu.

“A minha admiração por ti é gigante. Obrigado pelo dia de hoje, a ti, ao Gonçalo, à Diana, à Frederica, à Carolina e ao meu puto Eduardo. E já sei o truque para a operação biquíni deste ano correr bem”, brincou.