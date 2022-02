Miguel Costa “feliz” com o fim do cartão do adepto

Miguel Costa, sportinguista assumido, não escondeu a sua satisfação com a revogação do cartão do adepto. O ator e apresentador fez a festa… na bancada.

Com a revogação do cartão do adepto, que limitava lugares às famílias nos estádios, surgiram palavras de incentivo à comparência nos recintos desportivos. Um deles foi a do conhecido sportinguista Miguel Costa.

“Morreu a aberração do cartão do adepto. Uma das burocracias mais discriminatórias criadas recentemente”, referiu o ator e também apresentador. “Estou feliz e é motivo para celebrar”.

“Não podendo ser já hoje na bancada, que o seja nos próximos jogos, em todas as bancadas. Curva repleta, pessoas de todas as idades, crianças, famílias. Hoje é dia de celebrar!”, concluiu Miguel Costa.