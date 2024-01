Miguel Costa mostra-se rendido a Cândido Costa

O ator e apresentador Miguel Costa mostrou-se rendido ao antigo futebolista Cândido Costa num texto emocionado nas redes sociais.

Depois de entrevistar o ex-futebolista Cândido Costa, o ator e apresentador Miguel Costa mostrou-se rendido ao também, agora, comunicador.

“Precisei de alguns dias para poder escrever aqui umas palavras, que faço mesmo questão de escrever, depois de ver mais um excelente ‘Alta Definição’, no sábado passado”, começou por escrever Miguel Costa nas redes sociais.

“Palavras essas que ficarão sempre aquém do valor e da pessoa incrível que o @candycosta é. Conheci pessoalmente o Cândido a 26 de Setembro de 2021, em que tive o privilégio de o ter como convidado no ‘Alô Portugal’. Soltinho, soltinho, até um penálti me marcou, praticamente sem olhar. Tem um coração gigante, uma sensibilidade como poucos, gentil, bem humorado, um homem de família, solidário. Empático com o próximo”.

“Desde o primeiro minuto que foi muito fácil entendermo-nos. Aceita cada etapa como algo bom e que é preciso encarar de forma positiva, trata as pessoas por igual, sem peneiras, sem manias. Sempre genuíno. É por isto tudo, e muito mais, que me identifico contigo, Cândido. E é por isto tudo que gosto muito de ti”, acrescentou Miguel Costa.

“Gosto eu, aqui a família toda em casa, e gosta toda a gente, porque no teu abraço cabemos todos. Como eu comecei por escrever, todas as palavras que eu usar ficarão sempre aquém da tua grandeza. Toma lá aquele abraço, Cândido, é altura de retribuir. E para a próxima o penalty é numa baliza de hóquei”, rematou o ator e apresentador.