Miguel Costa está de regresso aos treinos… em casa

Miguel Costa está de regresso aos treinos para poder treinar em casa. O ator já tem o seu saco para o ajudar a tirar a “ferrugem” do corpo.

É do conhecimento público que o também youtuber é um adepto do exercício físico, tal como se pode verificar pelo canal de YouTube que tem intitulado “Mini Atleta”, na qual fala com atletas sobre desporto.

Agora, para treinar de forma mais eficiente, Miguel Costa já tem todo o equipamento que precisava.

“Estou de volta! Mas cheio de ferrugem. Casa preparada para poder treinar de forma mais completa e vocês, como adaptaram os vossos treinos em casa?” questionou o ator no perfil de Instagram.

Miguel Costa gosta tanto de exercício físico que organizou o primeiro Festival “O Mini Atleta Kids”, uma iniciativa infantil, que decorre de 27 de abril a 1 de maio, no perfil de Instagram do ator.

